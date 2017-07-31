الشهيد اليامي أصيب مرتين خلال عمله قبل استشهاده في العوامية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، أن الشهيد الرقيب مهدي اليامي، أصيب مرتين من قبل خلال عمله في القطيف، حيث أصيب قبل 6 سنوات بطلق ناري في قدمه بالعوامية، ثم أصيب مرة أخرى قبل 4 سنوات بشظايا في العوامية.

وكان الرقيب اليامي استشهد وأصيب 6 من زملائه خلال استهداف دوريتهم الأمنية بهجوم إرهابي أمس الأحد، في العوامية.

وأوضحت المصادر أن اليامي رفض التحول إلى وظيفة إدارية رغم إصابته واختار العمل الميداني، مشيرة إلى أن الرقيب اليامي متزوج ولديه طفلتان، وهو من أبناء منطقة نجران، لافتة إلى أن الصلاة عليه ستؤدى في مسجد الفرقان بالدمام عصر اليوم الإثنين.