العثور على مواطنين فقدا في منطقة صحراوية بالجوف - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

عثرت شرطة محافظة دومة الجندل، على مواطنين مفقودين بمنطقة صحراوية منذ الخميس الماضي، حيث وجدت أحدهما متوفى، والآخر في حالة حرجة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، أنهم تقلوا بلاغا من مواطن يفيد بفقدان اثنين من أقاربه في العقد الثاني من عمرهما، بعد خروجهما للتنزه يوم الخميس الماضي.

وأكد النومس، أن الشرطة شكلت فريقا للبحث من قبل الدوريات والبحث الجنائي وبمشاركة من الدفاع المدني، وجرى الانتقال للمنطقة الصحراوية التي من المحتمل توجههما لها، وعُثر على أحدهما فجر أمس الأحد، بمنطقة صحراوية تسمى “المعي”، ونقل إلى المستشفى.

وأضاف أن أعمال البحث استمرت حتى عُثر على المفقود الثاني متوفي، مؤكدا أن فرق البحث لم تلاحظ عليه آثار عنف أو ما يشير إلى وقوع فعل جنائي، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمحافظة دومة الجندل، وجرى إشعار النيابة العامة ولا تزال التحقيقات جارية.