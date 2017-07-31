بالفيديو.. عمر السومة ينتزع هاتفا من يد مشجع بالقوة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب السوري عمر السومة، المحترف بصفوف النادي الأهلي، وهو ينتزع جوالا بقوة من يد أحد المشجعين خلال استقباله بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأظهر الفيديو، تصرف غريب وعنيف من اللاعب تجاه المشجع لدى وصوله إلى إحدى صالات مطار جدة وتجمع مشجعين حوله بغرض التصوير معه، لينقض على مشجع كان ممسكا بجوال يقوم بالتصوير به وينتزعه من يده، بعد ما سقطت إحدى حقائبه لينحني ويلتقطها بمساعدة شخص آخر.

وتابينت ردود أفعال المغردون، فمنهم من قال إن المشجع استفز اللاعب ما دفعه لهذا التصرف، وآخرون أوضوحوا أن الجوال ملك للسومة وسقط منه أثناء سقوط الشنط والتقطه المشجع ليستخدمه للتصوير، ما دفع اللاعب السوري لخطفه من يده.