94 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إيطاليا منذ بداية 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

أعلنت الداخلية الإيطالية، أمس الأحد، أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد ارتفعت إلى مستويات قياسية، وتجاوزت 94 ألفًا منذ بداية 2017.

وحسب أحدث تقرير إحصائي نشرته الوزارة، فإنه منذ الأول من يناير الماضي، وحتى 30 يوليو ، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين 94 ألفاً و444 شخصًا.

وأضاف التقرير أن هذا يعني ارتفاع قدره 5.71% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد مقارنة بنفس الفترة من 2016؛ حيث وصل فيها 89 ألفاً و341 شخصًا.

وأشار إلى أن “عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى اليوم، بلغ 12 ألفًا و94 قاصرًا، فيما كان العدد الإجمالي المسجل خلال عام 2016 هو 25 ألفاً و846 قاصرًا”.

وأوضح أن جنسيات القادمين كانت في معظمها من دول أفريقيا وهي على الترتيب وفق عدد القادمين: نيجيريا، بنغلاديش، غينيا، ساحل العاج، غامبيا، السنغال، المغرب، مالي، إريتريا، السودان.

ونوّه التقرير بأن “وزارة الداخلية قامت بالتعامل مع احتياجات المهاجرين من طالبي اللجوء؛ حيث تستضيف 2600 بلدية إيطالية من أصل 8000 في الوقت الراهن ما يقرب من 200 ألف”.