مانشستر يونايتد يفوز على فاليرينجا بثلاثية نظيفة استعدادًا لريال مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء أمس الأحد، فوزا وديا على مضيفه فاليرينجا النرويجي بثلاثة أهداف دون رد، في إطار استعداداته لمباراة كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد الإسباني.

سجّل أهداف الشياطين الحمر، الثنائي البلجيكي مروان فيلايني وروميلو لوكاكو في الدقيقتين 44 و47 وأضاف سكوت ماك توميناي الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وتقام مباراة السوبر الأوروبي في 8 أغسطس المقبل في مقدونيا بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، وسيدير اللقاء طاقم إيطالي بقيادة الحكم جيانلوكا روكي، ويعاونه دافيد ماسا وماسيميليانو إراتي.