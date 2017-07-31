نائب أمير الجوف ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد العنزي - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

نقل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، تعازي القيادة الحكيمة وأمير منطقة الجوف ، لوالد وذوي الملازم محمد بن براك العنزي من منسوبي القوات البرية ، الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولة بالحد الجنوبي دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته.

وعبر نائب أمير منطقة الجوف لوالد وأسرة الشهيد عن فخر واعتزاز الجميع بما قدمه الشهيد فداء لدينه ووطنه، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله في الشهداء ويغفر له ويجعل الجنة مثواه.

وأعرب والد وذوو الشهيد العنزي عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ، على الوقوف معهم في مصابهم ، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بنيل ابنهم الشهادة في ميدان العز والشرف للدفاع عن وطنه ، ورضاهم بقضاء الله وقدره ، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء ويشفي المصابين وينصر أبطالنا المرابطين في الحد الجنوبي ، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

حضر العزاء وكيل ‏إمارة منطقة الجوف أحمد بن عبد الله آل الشيخ ‏ومحافظ القريات ‏عبد الله بن صالح الجاسر وعدد من المسؤولين من مدنين وعسكريين.