فعاليات متنوعة وإقبال كبير بمهرجان خميس مشيط للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

يواصل مهرجان خميس مشيط للتسوق فعالياته وبرامجه الصيفية وسط حضور جماهيري كبير، والذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا لهذا العام.

وتأتي فعاليات المهرجان المقام على طريق الملك فهد ” أبها – خميس مشيط “، لتسهم في تلبية احتياجات شرائح المجتمع وزوار المنطقة كافة ، حيث تتنوع الفعاليات ما بين الترفيهية والثقافية والاجتماعية مع تكامل جميع الخدمات في موقع الفعاليات.

وتشتمل الفعاليات على إقامة خيمة للتسوق ضمت معارض عدة لبيع المستلزمات النسائية، والرجالية والمفروشات، ومحلات بيع الإكسسوارات، والعطور، ومحلات لبيع التمور، إلى جانب الألعاب الترفيهية والمسرح الخارجي للطفل، والمطاعم، وحديقة الحيوانات، وألعاب السيرك، مما زاد من توافد الزوار الذين يحرصون على المشاركة والتفاعل مع فعاليات وأنشطة المهرجان المختلفة بشكل يومي.