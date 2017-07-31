راموس يكشف عن رغبته بشأن مستقبل نيمار مع برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

دخل مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، على خط أزمة نيمار مهاجم برشلونة، الذي تدور تكهنات حول قرب انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وأبدى راموس رغبته في رحيل نيمار عن برشلونة، حتى لا يلتقيا مجددا في ” كلاسيكو ” الدوري الإسباني، نظرا لما يسببه النجم البرازيلي من متاعب لدفاع الفريق الملكي.

وقال راموس بعد خسارة ريال مدريد أمام الفريق الكتالوني، يوم السبت، في كلاسيكو ودي استضافته الولايات المتحدة: ” علاقتي جيدة جدا بنيمار وتبادلت معه القمصان، لكني أتمنى أن تكون المرة الأخيرة. هذا سيقلل مشاكلنا عندما نواجه برشلونة “.

وأضاف قائد ريال مدريد: ” لم يخبرني بشيء. كل شخص حر في أن يتخذ قرارا بشأن مستقبله “.

وأثنى راموس على نيمار الذي قال إنه ” لاعب عظيم وحيوي بالنسبة لبرشلونة.. ستقل مشاكلنا إذا رحل لأنه يخلق الفارق في المباريات الكبيرة “.