مسؤولة أمريكية تدعو الصين إلى الضغط على كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

دعت مندوبة الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة نيكي هيلي، أمس الأحد، الصين إلى الضغط على حليفتها كوريا الشمالية، عقب إجرائها ثاني تجربة صاروخية منذ أيام.

وقالت هيلي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لم يعد هناك ما يمكن الحديث عنه فيما يتعلق بكوريا الشمالية.. يجب على الصين أن تتحرك، ويجب على اليابان وكوريا الجنوبية أن تزيد من ضغوطها، فهذه ليست مسألة أمريكا فحسب، بل تحتاج إلى حل دولي”.

وأضافت هيلي، أن “الولايات المتحدة لن تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي عقب إجراء كوريا الشمالية تجارب صاروخية، لأن هذه الاجتماعات لا تثمر عن نتائج”.

وأشارت إلى أن المجلس يفرض عقوبات على كوريا الشمالية (منذ عام 2006)، معتبرة أن العقوبات “لن تزيد من الضغط الدولي على بيونغ يانغ”.