مدني عسير يدعو إلى أخذ الحيطة أثناء هطول الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة على منطقة عسير اليوم الاثنين.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي، أنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن المنطقة ستشهد أمطاراً غزيرة بدءً من الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 11 ليلاً، والتي قد تكون غزيرة ومصحوبة بنشاط الرياح السطحية ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأهاب العقيد العاصمي جميع المواطنين المقيمين وزوار المنطقة والمصطافين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية, وعدم الاقتراب من بطون الأودية وتجمعات المياه خلال فترة الأمطار التي ستشهدها المنطقة, وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وتحقق الأمن والسلامة الدائمة.