فوز إسبانيا بلقب بطولة العالم للشباب لكرة اليد بالجزائر - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

توج المنتخب الإسباني بلقبه الأول لبطولة العالم لأقل من 21 سنة لكرة اليد التي تقام في الجزائر حالياً، وذلك عقب تغلبه على منتخب الدانمارك بـ 39 مقابل 38 في الوقت الاضافي من المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، بالعاصمة الجزائرية .

وقد انتهى الوقت القانوني للمباراة بالتعادل 34- 34.

ويخلف الاسبان فرنسا المتوجة في 2015 والمقصاة في الدور نصف النهائي من قبل الدنمارك.

وفي المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث، فازت فرنسا بفارق طفيف على المانيا بنتيجة 23 مقابل 22 , في مقابلة سابقة جرت اليوم ايضا.