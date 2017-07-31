القبض على وافدين بحوزتهما كيابل نحاسية بسكاكا - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

ألقت الدوريات الأمنية في محافظة سكاكا، القبض على وافدين بحوزتهما كيابل نحاسية، أثناء تأدية أعمالها الميدانية.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أنهُ في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء السبت، وأثناء عمل دوريات الأمن تم الاشتباه بمركبة يقودها وافد آسيوي بالعقد الثاني من العمر ويرافقه آخر وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على كيابل نحاسية وقصاصات كيابل، حيث تمت إحالتهما لمركز الشرطة المختص وإشعار النيابة العامة.