بالفيديو.. الناشري قبل أيام من استشهاده: النصر أو الشهادة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشهيد رئيس الرقباء حمود الصفواني الناشري، صوره بنفسه قبل أيام من استشهاده داخل الأراضي اليمنية، الأربعاء الماضي.

وقال الناشري في الفيديو: ” النصر أو الشهادة “، وذلك قبل عدة أيام من استشهاده، وتابع أنه دخل مع تشكيله العسكري إلى الأراضي اليمنية منذ 5 أيام؛ لاستهداف العدو ودحره وقتله في عقر داره، مشددا على التزامه التام بخياري النصر أو الشهادة كنتيجة للمهمة الموكلة له.

يشار إلى أن الناشري استشهد إثر تعرضه لمقذوف عسكري، ونُقل جثمانه إلى محافظة القنفذة، وتم الصلاة عليه فجر الخميس الماضي، بحضور محافظ القنفذة وعدد من القيادات العسكرية.