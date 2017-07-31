الأحوال المدنية تبدأ استقبال طلبات المواطنات برجال ألمع - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

بدأ مكتب الأحوال المدنية بمحافظة رجال ألمع، أمس الأحد، في استقبال طلبات المواطنات للاستفادة من خدمات العربة المتنقلة المجهزة بأحدث وسائل التقنية الحديثة.

وأوضح مدير عام إدارة الخدمات المتنقلة عبدالعزيز بن محمد الناصر أن العربة المتنقلة تقدم خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى طباعة شريحة البيانات ” البرنت “، وتسجيل واقعة الطلاق وتعديل المهنة.

وأشار إلى أن الوحدات المتنقلة قدمت خدماتها بعدد من المحافظات والقرى والقطاعات الحكومية والخاصة، عبر الزيارات التي ستستمر حسب الخطة المعدة مسبقاً .

ولفت الانتباه إلى أن الوحدة المتنقلة استقبلت طلبات المواطنات وعلى مدى عشرة أيام في كل من محافظتي المجاردة ومحايل التابعة لمنطقة عسير.