التجارة: عدم وجود قائمة أسعار في المطاعم مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، أن عدم وجود قائمة أسعار للوجبات المقدمة داخل المطاعم، يعد مخالفة ويجب الإبلاغ عنها فورا.

وأوضح الحسين أن رجال الرقابة بمنطقة جازان قاموا بجولة، أمس الأحد، للتأكد من التزام المطاعم بوضع قوائم أسعار، وتم ضبط 5 مطاعم مخالفة طبقت بحقها لائحة الجزاءات والغرامات الفورية.

واشتكى مواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من أن غالبية مطاعم مدينة نجران بدون قائمة أسعار، وبعض أصحاب المطاعم يلجأون للتلاعب في الأسعار، ليرد عليه الحسين مؤكدا أن عدم وجود قائمة أسعار داخل المطاعم يعد مخالفة، مطالباً مَن يرصد ذلك بالاتصال على هاتف حماية المستهلك والإبلاغ عنها.