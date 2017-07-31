بالفيديو.. تطهير العوامية من الإرهابيين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عمليات تطهير حي المسورة في العوامية من الإرهابيين.

وأظهر الفيديو، جنودنا البواسل من فوق إحدى المباني يطلقون وابل من النيران من الأسلحة الثقيلة، وأر بي جي، على الإرهابيين الذين يبادلونهم إطلاق النار، ولقى الفيديو تفاعل واسع بين المغردين داعين المولى لقواتنا البواسل بالنصر وتطهير الوطن من الخونة الذين يسعون في الأرض فسادا وينفثون السموم بين أبناء الوطن.