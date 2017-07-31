بالفيديو.. تطهير العوامية من الإرهابيين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تطهير العوامية من الإرهابيين
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عمليات تطهير حي المسورة في العوامية من الإرهابيين.
وأظهر الفيديو، جنودنا البواسل من فوق إحدى المباني يطلقون وابل من النيران من الأسلحة الثقيلة، وأر بي جي، على الإرهابيين الذين يبادلونهم إطلاق النار، ولقى الفيديو تفاعل واسع بين المغردين داعين المولى لقواتنا البواسل بالنصر وتطهير الوطن من الخونة الذين يسعون في الأرض فسادا وينفثون السموم بين أبناء الوطن.
لمن يتساءل عن مايجري في حي #المسورة_المهجور الخالي من السكان في #العوامية
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شاهد كيف يقاومون ابطالنا البواسل بقوات #امن_الدولة الإرهابيين👇 pic.twitter.com/9egYPxbpcB
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) July 30, 2017
Amq[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله ينصركم على هالارهابيين حسبي الله عليهم وعلى من يدعمهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30930 ] نشر منذ 7 دقائق
اللهم اعن رجالنا البواسل ، وانصرهم على الفسلق الإرهابيين ,, آمين ,,