الكلباني: لا تصدق اللي يقول السعادة ليست بالمال - صحيفة صدى الالكترونية

الكلباني: لا تصدق اللي يقول السعادة ليست بالمال
تداول المغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة للشيخ عادل الكلباني، إمام جامع المحيسن بالرياض، على نطاق واسع لما احتوته من حكمة ساخرة جاءت معاكسة للحكمة المثالية التي تدعو إلى ذم المال.
وقال الكلباني على حسابه الشخصي: ” لا تصدق اللي يقول لك السعادة ما هي بالمال، هذا طفران يعلل نفسه، أو هامور خايف تنافسه “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30930 ] نشر منذ 49 دقيقة
هههههههه
,,, عليك طلعات ياشيخ عادل ماهي على احد ابد ..
,, صحيح المال عامل مساعد للسعاده ربما ، وهذا في حالات ضيقه جداً عند ملاكه ,,
,, وإلا المال يجيب لصاحبه الهم والشقاء لمن تملك المال شغاف قلبه ,, لا ليله ليل ولا نهاره نهار ، مشغل باله المال والمال فقط ..
… اسأل الله ان لايشغلنا فيما يشغلنا عن طاعته .. آمين ,,