الكلباني: لا تصدق اللي يقول السعادة ليست بالمال - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول المغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة للشيخ عادل الكلباني، إمام جامع المحيسن بالرياض، على نطاق واسع لما احتوته من حكمة ساخرة جاءت معاكسة للحكمة المثالية التي تدعو إلى ذم المال.

وقال الكلباني على حسابه الشخصي: ” لا تصدق اللي يقول لك السعادة ما هي بالمال، هذا طفران يعلل نفسه، أو هامور خايف تنافسه “.