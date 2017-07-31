الجبير يستقبل وزير الشؤون الخارجية بالجزائر - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

استقبل وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بمحافظة جدة، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عبد القادر مساهل.

وعقدت مباحثات رسمية شملت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري، وسفيـر خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي الصالح، ومن الجانب الجزائري سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق، والوفد المرافق لمعالي وزير الشؤون الخارجية الجزائري.