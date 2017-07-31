بالفيديو.. لحظة سقوط وانفجار طائرة على طريق سريع في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة سقوط طائرة صغيرة بشكل مفاجئ وتحطمها على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرات المراقبة ، ونشره مطار جون واين، سقوط الطائرة وانفجارها وسط الطريق السريع في مدينة سانتا آنا، الذي يزدحم بالسيارات المسرعة على جانبيه، في حادث كان قد وقع في شهر يونيو الماضي.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أكدت عدم وقوع أي وفيات في الحادث، حيث نجا قائد الطائرة وزوجته بأعجوبة بعد أن أُنقذا من الحطام، فيما نجا راكبو السيارات الكثيرة من سقوط الطائرة.