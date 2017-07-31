بالفيديو.. خادم الحرمين يأمر باستضافة 2000 أسرة من شهداء مصر وفلسطين لأداء الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال أحمد قطان، سفير المملكة بمصر، إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله-، أمر باستضافة 1000 من أسر شهداء الشرطة والجيش المصريين لأداء مناسك الحج هذا العام، وكذلك سيتم استضافة 1000 من أسر شهداء فلسطين منهم 500 من قطاع غزة لأداء مناسك الحج.

وأوضح القطان ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن النظام القطري يترنح، وأصبح يدَّعي كذبًا أن المملكة تحاول منع الحج للقطريين، وهذا غير صحيح.

وشدد قائلا: ” عشم إبليس في الجنة ” أن يتم تدويل الحج كما تريد قطر، مشيرا إلى أن المملكة لم تمنع أحدا من الحج إلى بيت الله الحرام.

