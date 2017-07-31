⁠⁠⁠⁠⁠أهالي القطيف: نقدر تضحيات رجال الأمن ونقف خلف القيادة الرشيدة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

عبر أهالي محافظة القطيف، عن رفضهم مظاهر الإرهاب والعنف، مؤكدين تقديرهم لتضحيات رجال الأمن من القطاعات كافة، وفي المواقع كافة، لحماية الوطن من أيدي الغدر الإرهابية.

وقال أحد أعيان القطيف: إن أهالي القطيف يرفضون كل مظاهر الإرهاب والعنف التي تريد تلك الفئة الباغية نشرها في القطيف. مضيفًا بأن أهالي القطيف يستنكرون الأعمال الإرهابية التي تحاول تلك الشرذمة تنفيذها، وهم يقفون مع القيادة الرشيدة في دحرها وردعها.

وأضاف المهندس جعفر الشايب، عضو المجلس البلدي سابقًا بالقطيف: إن أهالي القطيف يدينون ما يتعرَّض له رجال الأمن من أعمال إرهابية، تستهدف تعطيل التنمية، وترويع الآمنين. مؤكدًا أن أهالي القطيف يقفون خلف القيادة الرشيدة في كل ما من شأنه بسط الأمن والقضاء على الإرهاب وأهله.