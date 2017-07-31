توظيف 20 شاباً بالنادي الموسمي بجرب بالشراكة مع المعهد العالي للسياحة - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

في بادرة جديدة للنادي الموسمي بجرب بالشراكة مع المعهد العالي للسياحة والضيافة، فرع الباحة، أقيم لقاء تعريفي عن التدريب في المعهد المنتهي بالتوظيف مع ممثل المعهد، عبد العزيز سفر محمد الغامدي.

احتوى العرض على نشرات تعريفية وعرض برزنتيشن وشرح مفصل قام فور انتهاء العرض عشرون شابا بتعبئة بيانتهم رغبة في الالتحاق بالمعهد.

وقال مدير النادي الموسمي بجرب، سفر بن سعد بن عايش، إن النادي عقد شراكات خلال سبعة أسابيع متعددة أفادت الشباب وأن هذه الشراكة تخدم في المجال التوظيفي للشباب، مشيرا إلى أن المعهد العالي للسياحة والضيافة أرسل خطابا بطلب زيارة لفريق من النادي.

يذكر أن النادي الموسمي بجرب أقام مبادرات للمصطافين وللمقيمين وفي محيط النادي وأخبار النادي على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي بشكل يومي.