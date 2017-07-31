بوتين: العلاقات " الروسية - الأمريكية " لن تشهد تحسنًا قريبًا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ” العلاقات الروسية – الأمريكية ” لن تشهد تحسنًا قريبًا، على الرغم من جهود موسكو في هذا الإطار.

وقال بوتين، خلال لقاء مع الصحفي فلاديمير سولوفيوف بالقناة التلفزيونية الأولى الروسية، اليوم الأحد : ” انتظرنا لبعض الوقت على أمل أن يتغير شيئًا للأفضل، لكن يبدو أن التغيُّر الذي نطمح إليه لن يكون قريبًا ” .

وأضاف بوتين – تعليقًا على قانون العقوبات الأمريكية ضد روسيا – أن ” الجانب الأمريكي يتخذ مرة أخرى موقفًا استفزازيًا، وخطوة كبيرة تجاه تدهور العلاقات الروسية – الأمريكية، من خلال فرض قيود غير قانونية، في محاولة للتأثير على بلدان أخرى في العالم، بما في ذلك حلفائها الذين يبدون اهتماما بتطوير علاقاتهم مع روسيا والمحافظة عليها ” .

وتابع: ” نحن اقترحنا على الولايات المتحدة مرارا التعاون من أجل حماية المصالح الخاصة لكلا البلدين، ووضع الأنشطة السلبية مثل الجرائم الإلكترونية تحت السيطرة، وبدلا من العمل البنّاء، نحن نسمع فقط اتهامات لا أساس لها من الصحة حول التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة ” .