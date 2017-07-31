المريخ السوداني يفوز على نفط الوسط العراقي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

فاز فريق المريخ السوداني على نظيره نفط الوسط العراقي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في ختام منافسات المجموعة الثالثة للبطولة العربية للأندية.

تقدم النفط العراقي بهدف في الدقيقة الثانية عبر لاعبه زياد أحمد، قبل أن يعود المريخ للقاء من جديد، ويتمكن من تحويل تأخره إلى فوز، بعدما أحرز هدفين عن طريق محمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقة 23، والنيجيري كليتشي في الدقيقة 89.

وكان الفريقان قد ودعا منافسات البطولة العربية قبل انطلاق لقاء اليوم، حيث تأهل عن المجموعة الثالثة للدور نصف النهائي، فريق الترجي التونسي متصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما رفع المريخ رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني، ثم الهلال السعودي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرا النفط العراقي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.