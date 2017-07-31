إنقاذ 70 راكبا حوصروا في كبائن تلفريك فوق نهر الراين - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أعلنت سلطات مدينة كولونيا غربي ألمانيا مساء الأحد، عن انتهاء عملية إنقاذ أكثر من 70 راكبا حوصروا بعد أن علقت بهم كبائن التلفريك فوق نهر الراين.

وشارك في عملية الإنقاذ أكثر من 100 فرد من قوات الإطفاء والمتخصصين في التعامل مع الأماكن المرتفعة.

وأوضحت السلطات أن عملية الإنقاذ تمت في وقت أقل بشكل واضح مما كان متخوفا منه ” وأمكن إنزال الركاب إلى ضفة النهر وإيصالهم إلى الأرض ” .

كانت كابينة تلفريك وعلى متنها أربعة ركاب بينهم طفلان، قد اشتبكت بأحد الدعائم ما تسبب في توقف الحركة وتطلب ذلك إنقاذ كل الركاب العالقين في 32 كابينة.