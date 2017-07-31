السودان: الانفلات الأمني في ليبيا وراء انتشار الاتجار بالبشر - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أكدت الحكومة السودانية أن السبب في انتشار جريمة الاتجار في البشر سببه انهيار الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وصرح نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (حكومية)، إسماعيل عمر تيراب، في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، بأن ” حدود السودان مع ليبيا الجارة الغربية التي تبلغ نحو 7 آلاف كيلو متر، ساعدت في ازدهار نشاط تلك العصابات الإجرامية ” ، دون مزيد من التفاصيل.

وتتصارع حالياً ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، في ليبيا اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس طبرق.

في السياق ذاته، أشار المسؤول السوداني إلى اكتمال خطة وضعتها الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر في البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيبدأ العمل فيها بتاريخ 18 أغسطس المقبل.