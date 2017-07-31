الدوحة تتراجع.. وزير الخارجية القطري: لم يصدر أي تصريح رسمي بشأن تدويل الحج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

لم تمر سوى ساعات قليلة من تصريح وزير الخارجية، عادل الجبير، الذي اعتبر فيه طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة بمثابة عمل عدواني وإعلان الحرب على المملكة.

تصريح الجبير أربك الحسابات القطرية ، وأظهر التخبط الإعلامي الواسع وهو ما جعل وزير الخارجية القطرية، يصرح بأنه لم يصدر أي تصريح من أي مسؤول قطري بشأن تدويل الحج، كأول رد فعل رسمي من الحكومة القطرية.

وكانت المملكة قد رفضت، ” محاولة قطر تسييس وصول الحجاج القطريين إلى المملكة ” .