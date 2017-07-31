بدء التحقيق في ملابسات وفاة " راعي أغنام " في عنقه - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بدأت الجهات الأمنية في محافظة عفيف، التحقيق في ملابسات مصرع مقيم آسيوي في العقد الثالث من العمر بعد تعرضه لجرح قطعي في العنق أدى لوفاته فورًا في إحدى قرى المحافظة.

وكان المقيم، قد وصل لقسم الطوارئ بمستشفى عفيف مساء اليوم متوفى بجرح قطعي في العنق، يرافقه شابان هما من أسعفاه وهو تحت كفالة والد أحدهما، حيث ذكرا أنه كان يرافقهما من مقر ماشيتهم للقرية ويركب في حوض السيارة الخلفي في وضعية الوقوف حينما دخلا تحت مظلة السيارات – من الشينكو – حول المنزل دون علم منهما أنه كان واقفًا حيث تفاجآ بصوت الارتطام، وعند النزول تبين أنه اصطدم بعنقه في الصفائح الحديدية.

وتحفظت الدوريات الأمنية بعفيف على الشابين وسلمتهما لمركز الشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة.