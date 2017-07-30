 الجوازات: الأزواج والزوجات الوافدين معفيون من الرسوم المالية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 30

    يوليو

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الجوازات: الأزواج والزوجات الوافدين معفيون من الرسوم المالية

الجوازات: الأزواج والزوجات الوافدين معفيون من الرسوم المالية
طلال الغامدي(صدى):

أوضحت المديرية لعامة للجوازات، أن زوج المواطنة الوافد، وزوجة المواطن الوافدة؛ معفيان من الاستحقاق المالي عليهما، ما لم يكن على هويتهما تابعون أو مرافقون.

وردت الجوازات على مغرد عبر حسابها على ” تويتر ” : ” زوج المواطنة وزوجة المواطن معفيان من الاستحقاق المالي عليهما مَا لَمْ يكن على هويتهما تابعون أو مرافقون، فيلزمهم حينها الرسوم ” .

وبدأت الجوازات في استحصال مقابل مالي عن كل تابع ومرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص اعتبارا من 1 يوليو 2017، وتُطَبَّق على جميع الجنسيات بدون استثناء.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 6 دقائق

قرار حكيم وقوي وعقبال ما تنظف البلد منهم..كفاية كفاية أكلونا أكل حسبي الله ونعم الوكيل

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