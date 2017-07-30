الجوازات: الأزواج والزوجات الوافدين معفيون من الرسوم المالية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت المديرية لعامة للجوازات، أن زوج المواطنة الوافد، وزوجة المواطن الوافدة؛ معفيان من الاستحقاق المالي عليهما، ما لم يكن على هويتهما تابعون أو مرافقون.

وردت الجوازات على مغرد عبر حسابها على ” تويتر ” : ” زوج المواطنة وزوجة المواطن معفيان من الاستحقاق المالي عليهما مَا لَمْ يكن على هويتهما تابعون أو مرافقون، فيلزمهم حينها الرسوم ” .

وبدأت الجوازات في استحصال مقابل مالي عن كل تابع ومرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص اعتبارا من 1 يوليو 2017، وتُطَبَّق على جميع الجنسيات بدون استثناء.