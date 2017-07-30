بالفيديو.. طفل أمريكي لترامب: أنا أحبك لماذا لا يحبك الآخرون - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وجّه طفل أمريكي يبلغ 9 سنوات رسالة مكتوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيها ببراءة عن حبه له، كما وجّه له أسئلة عن مقدار الأموال التي يملكها، وعن إمكانية أن يكون ترامب صديقه.

وقرأت الرسالة سارة ساندرز، المختصة بالبيان الصحفي للبيت الأبيض، ‏ضمن فقرة ” رسائل من الأطفال للرئيس ” ، والتي جاء فيها: “اسمي ديلان ولكنهم يطلقون عليّ اسم (بيكلز)، عمري 9 سنوات وأنت رئيسي المفضل، أنا أحبك كثيرا، واحتفلت بعيد ميلادك، وكان شكل الكيكة هو نفس شكل قبعتك، كم عمرك، وكيف يبدو البيت الأبيض، وكم لديك من أموال؟ أنا لا أعرف لماذا لا يحبك الناس، هل يمكن أن نصبح صديقين، إن صورتي موجودة هنا لكي تعرفني، فإذا رأيتني يمكن أن تحييني ” .

وفاجأت ساندرز الصحفيين الحاضرين للاستماع للبيان الصحفي بأن أجابت عن أسئلة ديلان قائلة: إن البيت الأبيض يحتوي على 132 غرفة، وسيكون الرئيس سعيدا إذا أصبحتما صديقين، وقالت إنها غير متأكدة من مقدار الأموال التي يملكها الرئيس، لكنها تعرف أنها كثيرة.

وشكّك متداولو الرسالة في كون الطفل هو من كتب الرسالة بمفرده دون مساعدة من أحد، مع التذكير بأن ابن ترامب ذكر في صحيفة ” نيويورك بوست ” ، أنه كان يحتفظ بدمية من الطفولة تسمى ” كابتن بيكلز ” .