أمير الرياض ينقل تعازي خادم الحرمين في وفاة رئيس الأخويا بالديوان الملكي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نقل الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، اليوم الأحد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن سلمان، لأسرة الفقيد رئيس الأخويا بالديوان الملكي ناصر بن عبد الله الهويشل.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر عزاء رئيس الأخويا بالديوان الملكي، ناقلاً أيضًا تعازي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

ورفع أبناء الفقيد ” الهويشل ” الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ونائبه، وأمير منطقة الرياض، ونائبه، على تعازيهم ومواساتهم.