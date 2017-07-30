روسيا تقر قانونًا جديدًا يشدد القيود والرقابة على الإنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلنت السلطات الروسية؛ أن الرئيس فلاديمير بوتين، صادق اليوم الأحد على قانون يحظر الاستعانة بخدمات تجيز للمتصفحين دخول مواقع محجوبة مع إخفاء هوياتهم.

وأقر مجلسا البرلمان الروسي القانون أواخر يوليو، ونُشِرَ اليوم الأحد على موقع الجريدة الرسمية الروسية، على أن يسري أول نوفمبر.

ويحظر النص –الذي اعتبرته منظمات معنية بالإنترنت في روسيا مفرطًا في التشدد– على الجهات التي توفر خدمات ” إخفاء الهوية ” إتاحة هذا الأمر على الأراضي الروسية وعدم استخدامها لدخول مواقع محجوبة في روسيا.

وكلفت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات ” روسكوم نادزور ” وضع لائحة بخدمات ” إخفاء الهوية ” وبات من صلاحيتها قطعها في روسيا حال مخالفة القانون الجديد، بالإضافة إلى أن القانون ينص على تعاون الهيئة مع أجهزة الأمن لجمع معلومات عن الخدمات التي تجيز دخول مواقع محجوبة.

وبعد 10 أيام فقط من إقرار مجلس ” الدوما ” الروسي للقانون؛ تظاهر ما يقرب من 1000 مواطن في شوارع العاصمة موسكو، في تحرك رخصت له السلطات، احتجاجًا على تشديد الرقابة والقيود على الإنترنت.