بداية لتمويل المنازل تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بداية لتمويل المنازل بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب أول.

– محاسب.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2017م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، فضلًا اضغط (هنا)