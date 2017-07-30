احذر فُتح باب الطائرة في الجو - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تقدم شركات الطيران خلال رحلاتها إرشادات عديدة معظمها تتحدث عمّا يجب عليك فعله في حال الطوارئ، إلا أن تلك الإرشادات لا تشمل ما عليك فعله إذا فُتح أحد أبواب الطائرة أثناء طيرانها على ارتفاعات شاهقة.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة ” تلغراف ” البريطانية، أنه في حال تم فتح باب الطائرة وهي على ارتفاع يفوق 9 آلاف متر، فسيهبط الضغط فيها بشكل سريع، ولا يمكن لأحد أن يفتح الباب من الداخل، نظرا للضغط الموجود على الباب من الخارج.

وأضاف حول الأمر كابتن طيار باتريك سميث، أن فتح باب الطائرة في تلك الحالة، يعني أن القريب من المخرج، سيجد نفسه مقذوفا في الفضاء، وقد تتحطم الطائرة بدورها خلال وقت وجيز، ويكون البالغون واعين لمدة بين 15 و20 ثانية، ويحصل هبوط حاد في ضغط الجو، بما يكفي كي يسحبوا أقنعة الأكسجين، ثم يساعدوا من بجوارهم.

وأشار إلى أن حصول هبوط سريع في الضغط يؤدي إلى دفع اللسان إلى الحلق، والشعور بألم غير محتمل في الأذنين، وتضاعف حساسية الأسنان بشدة، ويفقد الإنسان وعيه بشكل سريع، جراء نقص الأكسجين، وتخفت نبضات القلب، ما يعزز احتمال حدوث الوفاة.