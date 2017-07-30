وظائف فنية وإدارية بالشركة الشرقية للاستقدام - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الشرقية للاستقدام على موقعها الإلكتروني؛ توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحَمَلة شهادة الدبلوم فأعلى، بعدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة تأتي تحت مسمى:

1– مفتش ضمان ومراقبة الجودة.

2– مراقب المستندات.

3– فني مختبر.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف؛ بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2017.

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