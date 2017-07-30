إنذار مبكر بسقوط أمطار رعدية على عسير - صحيفة صدى الالكترونية

إنذار مبكر بسقوط أمطار رعدية على عسير
دعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد بن عبد الرحيم العاصمي، جميع المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة بتوخي الحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر المصاحبة للأجواء الممطرة، والتحقق من الأمن والسلامة، راجيًا للجميع السلامة الدائمة.
وقال ” العاصمي ” إن الدفاع المدني تلقى تنبيهًا مبكرًا برقم 11، وارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يفيد بتعرض المنطقة لأمطار رعدية، تبدأ الثلاثاء، وتنتهي بعده الأربعاء 10/11/1438.
وأوضح ” العاصمي ” أن التحذير يشير إلى توقع هطول أمطار رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة، قد تكون غزيرة، ومصحوبة بنشاط للرياح السطحية، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30917 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله اسأل الله ان يجعلها امطار خير وبركه ، ويحمي المسلمين من شرها .. آمين ,,
,, وصيه للأخت اسومه ,, لاتطلعين الجبال ولا تجلسين تحت الأشجار ، حذر الصواعق … خليكي باالبيت ,,
,, السلامه اولاً ,,,
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8831 ] نشر منذ 1 ساعة
اي والله جانا الخيررر 🌩🌨🌬🌬 ..