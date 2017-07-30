إنذار مبكر بسقوط أمطار رعدية على عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

دعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد بن عبد الرحيم العاصمي، جميع المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة بتوخي الحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر المصاحبة للأجواء الممطرة، والتحقق من الأمن والسلامة، راجيًا للجميع السلامة الدائمة.

وقال ” العاصمي ” إن الدفاع المدني تلقى تنبيهًا مبكرًا برقم 11، وارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يفيد بتعرض المنطقة لأمطار رعدية، تبدأ الثلاثاء، وتنتهي بعده الأربعاء 10/11/1438.

وأوضح ” العاصمي ” أن التحذير يشير إلى توقع هطول أمطار رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة، قد تكون غزيرة، ومصحوبة بنشاط للرياح السطحية، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.