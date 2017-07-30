بالفيديو.. " الصفواني " قبل استشهاده: إما النصر ودحر العدو أو الشهادة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي؛ مقطع فيديو لشهيد الدين والوطن، الرئيس رقباء حمود مبغور موسى الصفواني الناشري، من داخل الأراضي اليمنية قبل استشهاده بأيام.

ويقول الشهيد في مقطع الفيديو: ” إما النصر أو الشهادة، ونحن في اليوم الخامس داخل الأراضي اليمنية لدحر العدو وقتله في عقر داره ” .

وكان ” الصفواني ” استشهد داخل الأراضي اليمنية الأربعاء الماضي، إثر مقذوف من العدو، ونُقِلَ جثمانه إلى محافظة القنفذة في مركز القوز بقرية أم الدوارج.

وصُلى على الشهيد فجر الخميس الماضي، بحضور محافظ القنفذة وعدد من القيادات العسكرية من المحافظة، وزملاء الشهيد، وشيوخ القبائل، وعدد كبير من الأهالي وسكان المنطقة.

وقدم العزاء كل من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وسمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبد الله بن بندر، ومحافظ القنفذة، والقيادات العسكرية في المحافظة، وزملاء الشهيد الذين قطعوا مسافات طويلة لتقديم واجب العزاء من الجنوب والشمال، وشيوخ القبائل والإعلاميين والمثقفين والأهالي، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن ينصر الله جنود الوطن، وأن يجعل هذا البلد الطاهر آمنًا مطمئنًا شامخًا منتصرًا إلى أن تقوم الساعة.

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