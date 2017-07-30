ترامب يظهر على لافتة ساخرة في مكسيكو سيتي - صحيفة صدى الالكترونية

مكسيكو(صدى):

تعلو لافتة ضخمة للرئيس الأمريكي أحد أكثر طرق مكسيكو سيتي ازدحاما تصور دونالد ترامب على أنه دخيل غريب يقول فيها لقائدي السيارات ” اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا ” .

ويظهر ترامب على اللافتة صارخة الألوان بوجه أزرق هزيل تحت شعره الأشقر، وفي خلفية اللافتة، التي يبلغ طولها 13 مترا وعرضها سبعة أمتار، علم الولايات المتحدة كما يظهر فيها ترامب وهو يشير بإصبعه.

وقال الفنان ميتش أوكونيل الذي رسم اللوحة والذي يعيش في شيكاجو، إن الهدف من اللافتة في الأصل كان تزيين مدينة أمريكية.

وقال أوكونيل لرويترز عبر الهاتف ” أمريكا تخشى وضع هذه اللافتة الساخرة. ثم جاءت المكسيك في ذهني لأن ترامب كان قد بدأ حملته الانتخابية قاسيا ومهينا لكل شخص في المكسيك ” .

ولم يعلق البيت الأبيض على اللافتة.

وقال خورخي ألديريتي الفنان الأرجنتيني الذي يعيش في مكسيكو سيتي والذي ساعد في نصب اللافتة فوق أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في المكسيك إن اللافتة نصبت في النهاية في المكسيك وستظل في مكانها لقرابة الشهر.