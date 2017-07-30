جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج قبول الدفعة الثانية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، اليوم، نتائج ترشيح الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول للعام الجامعي 1438/ 1439هـ، حيث قامت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة بإرسال رسائل نصية عبر الجوال للطلبة المرشحين.

وطالبت جامعة الحدود الشمالية كل مرشح بسرعة الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني هنــــــا.

وتأكيد قبوله في موعد أقصاه الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء القادم، وذلك باستخدام رقم السجل المدني، وكلمة المرور المرسلة.

وأكد عميد القبول والتسجيل في جامعة الحدود الشمالية الدكتور فراس بن محمد المدني بأن عدم تأكيد القبول على البوابة يعني استغناء الطالب عن المقعد وعدم رغبته في القبول وسيذهب إلى من يليه في النسبة الموزونة.