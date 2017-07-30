طيران أديل يعلن 14 وظيفة شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 14 وظيفة شاغرة للجنسين، بمسمى مسؤول مبيعات المطار، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم، أو شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 25 أكتوبر 2017م.

ولفتت، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنــــــا.