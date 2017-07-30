" الفن جميل " يؤسس أول حاضنة للفنون الإبداعية في الشرق الأوسط - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

حصلت مؤسسة الفن جميل، مؤخراً على موافقة أمانة محافظة جدة للبدء في إنشاء أول حاضنة للفنون الإبداعية في الشرق الأوسط بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وذلك للاستثمار في الفنانين السعوديين ودعمهم. كما ستهتم الحاضنة بدعم الفنانين في مختلف المجالات الفنية مثل الرسم والتصوير والتأليف والإنتاج الفني والمسرحي والموسيقى وإنتاج الأفلام السينمائية السعودية والإخراج الفني والتصوير السينمائي وغيرها من المجالات الفنية الأخرى المعاصرة وذلك بما يتوافق مع الضوابط والأنظمة.

كما ستهتم الحاضنة بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة في المجال الفني وسيتوفر في الحاضنة كافة المرافق اللازمة للفنانين لإبراز مواهبهم ودعم وتطوير قدراتهم الفنية إضافة إلى المقاهي والمطاعم وساحات التأمل والحدائق.

ويأتي هذا الإعلان إلحاقًا بما سبق، أن تم الإعلان عنه قبل عامين من قيام مبادرات مجتمع جميل بتأسيس صندوق للفن جميل في السعودية وقد تم خلال الفترة الماضية إصدار التراخيص اللازمة للمشروع وتقع حاضنة الفنون الإبداعية على مساحة مطورة تقدر ب 17 ألف متر مربع في شمال مدينة جدة، وستضم صالات فنية، ومسرح، ومساحات مخصصة للفعاليات المختلفة إضافة إلى صالة عرض سينمائي كما ستقدم الحاضنة عدد من الفعاليات المختلفة منها ورش عمل، ومبادرات تعليمية، ودورات تدريبية، وعروض للأداء، كما ستوفر مواقع لأصحاب المشروعات الصغيرة الفنية وكذلك ساحات للمعارض غير الهادفة للربح مع معارض عالمية يقدمها ( الفن جميل ) لفنانين سعوديين وعالميين.

من خلال عملها جنباً إلى جنب مع (مجتمع جميل) فإن (الفن جميل) ستعمل على تقديم مختلف أنواع الفنون العصرية والتراثية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. وتعد حاضنة الفنون الإبداعية في مدينة جدة أول حاضنة من نوعها في الشرق الأوسط إذ أنها لا تقوم فقط بدعم الفنانين السعوديين بل وتساهم في احتضانهم وتدريبهم وتوفير البيئة الفنية المناسبة لهم ثم مساعدتهم في توفير فرصة عمل مناسبة لهم في الوسط الفني وهي واحدة من مجموعة من المبادرات الجديدة للفن جميل والتي تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي المزدهر في المنطقة وخارجها، بما في ذلك مركز دبي للفنون الجديد، وشراكة طويلة الأمد مع متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

وقال فادي محمد جميل، رئيس الفن جميل: ” إن موافقة أمانة محافظة جدة يعني أننا على بعد خطوات من الوفاء بوعدنا لتأسيس حاضنة للفنون الإبداعية فريدة من نوعها في السعودية.

وقد سبق أن أعلنا في مارس 2017 عن دخول الفن جميل مرحلة جديدة من التطوير لتعزيز برامجنا في السعودية وحول العالم، وتأتي هذه الحاضنة في مقرنا الرئيسي بجدة، كجزء من مسيرتنا وستتلوها مستقبلا حاضنات أخرى في عدد من مدن المملكة “ .

وأضاف: ” وأود أن أتوجه بالشكر لأمانة محافظة جدة وكل الجهات الحكومية على دعمهم ومساعدتهم في تحقيق ذلك وحماسهم لهذا المركز ” .

كما ستعمل حاضنة الفنون الإبداعية على استضافة عدد من الفنانين العالميين وعقد الشراكات العالمية، كما ستسهم في عرض المواهب المحلية – مثل الفنانين المعاصرين، والممثلين، والكتّاب، والرسامين والمصورين والمؤلفين ورواد الأعمال من الشباب. كما ستعمل الحاضنة على تثقيف الجمهور من خلال حملاتها الفنية وماتوفره من فرص للتعلم والمشاركة.

وستعمل الحاضنة على مواصلة مبادرات الفن جميل الحالية في المملكة وهي تأسيس بيت جميل للفنون التراثية / جدة ودعم متحف جدة للمجسمات.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول مكونات الحاضنة والبرامج التي ستقدم والشراكات التي ستعقد في وقت لاحق من هذا العام.

