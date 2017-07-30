⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. جنود أتراك يعذبون لاجئين سوريين - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لجنود أتراك يعذبون لاجئين سوريين، حاولوا دخول تركيا.

وأظهر الفيديو المتداول عددا من الجنود الأتراك، يركلون ويضربون أشخاصًا كاد يُغشى على بعضهم من شدة الضرب.