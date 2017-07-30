 ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. جنود أتراك يعذبون لاجئين سوريين - صحيفة صدى الالكترونية

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⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. جنود أتراك يعذبون لاجئين سوريين

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. جنود أتراك يعذبون لاجئين سوريين
أنقرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لجنود أتراك يعذبون لاجئين سوريين، حاولوا دخول تركيا.

وأظهر الفيديو المتداول عددا من الجنود الأتراك، يركلون ويضربون أشخاصًا كاد يُغشى على بعضهم من شدة الضرب.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30917 ] نشر منذ 2 ساعتين

قال تعالى : (( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ))

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 2 ساعتين

بشار وجيشة اهانهم راحو لمصر انهانو راحو تركيا انهانو وعندنا بالسعودية معززين ومكرمين وجالسين يهينون بالملك والشعب السعودي وهم بامن وامان ووظايف مايحلمون فيها بصراحة يستاهلون مايجيهم والله ماينبكي عليهم

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