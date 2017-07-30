القطان يفضح أكاذيب قطر: المملكة تفتح أبوابها للمسلمين كافة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد بن عبد العزيز قطان، ما تروجه قطر عبر أذرعها الإعلامية من استخدام المملكة لموسم الحج للضغط على قطر لتنفيذ مطالب دول المقاطعة.

وقال ” قطان ” : ” لم تمارس المملكة في تاريخها كاملاً منذ أن أسسها الملك الراحل عبد العزيز آل سعود سياسة الضغط عموما على أي دولة لإجبارها على اتخاذ مواقف أو قرارات غير نابعة من قناعاتها، وذلك انطلاقاً من إيمانها التام بأن لكل بلد الحرية في ممارسة سيادته واتخاذ القرارات وأي إجراءات تتناسب مع مصالحه ” .

وأضاف أنه فيما يختص بالحج والعمرة، فإن ما تدعيه قطر عارٍ تماماً عن الصحة ويدخل تحت محاولات صرف النظر عن المطالب الأساسية التي قدمتها المملكة ودول المقاطعة وهي وقف دعم الدوحة للإرهاب، وانتهاج سياسات زعزعة الأمن والاستقرار في الدول والتدخل في شئون الأشقاء في مجلس التعاون والدول العربية الأخرى.

وأضاف سفير خادم الحرمين الشريفين، أن القيادة العليا في المملكة توجه دائماً وأبداً بتقديم الخدمات وتسهيل أمور الحجاج والمعتمرين من كل دول العالم. وتحذر دوماً من تسييس واستغلال الشعائر الدينية، وتؤكد أن أبواب الحرمين مفتوحة لجميع المسلمين.

وأشار القطان إلى أن هيئة الطيران السعودي قد صرحت في وقت سابق أنه ” بالنسبة للحجاج من المواطنين القطريين والمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة ومن الجهة المعنية بشؤون الحج في قطر وتم تسجيلهم في المسار الالكتروني للحج، سيكون بإمكانهم القدوم جواً مباشرةً من الدوحة، أو عبر أية محطة أخرى (ترانزيت)، وعلى أي ناقل جوي، غير الخطوط القطرية، تختاره الحكومة القطرية وتوافق عليه هيئة الطيران المدني ” .