⁠⁠⁠⁠⁠المحكمة ترفض استئناف جندي إسرائيلي قتل فلسطينيًا مصابًا - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين(صدى):

رفضت محكمة عسكرية إسرائيلية طلب استئناف قدمه جندي حُكِمَ عليه بالسجن 18 شهرًا لإدانته بقتل فلسطيني جريح.

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعوته لمنح العفو للجندي ” إيلور عزريا ” ، ولكن بالإضافة إلى رفض الاستئناف؛ ثبتت المحكمة إدانة الجندي بالسجن 18 شهرًا، رافضة التماسًا قدمه الادعاء العسكري لزيادة العقوبة عليه.

وأنهى الجندي خدمته العسكرية الإلزامية التي تستغرق 3 سنوات في 20 يوليو، ونُقِلَ من قاعدته العسكرية وتحويله للحبس المنزلي، بعد أن أجهز على الفلسطيني ” عبد الفتاح الشريف ” برصاصة في الرأس في مارس 2016 بمدينة الخليل، بينما كان هذا الأخير ممددًا على الأرض نتيجة إصابته بجروحٍ خطرة، دون أن يشكل خطرًا ظاهرًا، بعد أن هجم بسكين على جنود إسرائيليين.

وصور أحد النشطاء الجندي الإسرائيلي يطلق رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل، وانتشر المقطع بشكل واسع على الإنترنت، وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية.

واعتبرت منظمة ” هيومن رايتس ووتش ” أن تثبيت الحكم يرسل رسالة مهمة حول القيود المفروضة على الاستخدام القاتل للقوة.