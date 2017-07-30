بالصور.. قصة زوجة " داعشي " هاربة من صفوف التنظيم الإرهابي - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. قصة زوجة ” داعشي ” هاربة من صفوف التنظيم الإرهابي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي؛ قصة الشابة المغربية ” إسلام ميتات ” البالغة من العمر 20 سنة، والتي كانت تدرس الفيزياء وتحب الموضة، ولكن تغيرت حياتها وعاشت قصة مرعبة.
تزوجت إسلام ميتات من رجل يحمل الجنسية البريطانية يدعى ” أحمد ” لمدة 3 أشهر، بعدها تغيرت خطة عيشهما، إذ أخبرها بأنه حصل على فرصة عمل جديدة في تركيا، لهذا يجب عليهما الانتقال من دبي إلى تركيا، حيث يتسنى لزوجته الانتظار من أجل الحصول على الوثائق التي تسمح لها بالعيش في المملكة المتحدة.
وبدلاً من الذهاب إلى بريطانيا كما وعدها زوجها؛ أخذها قسرًا من تركيا إلى سوريا، وأصبح مقاتلاً، ثم اتخذ لها مسكنًا برفقة المراهقات البريطانيات الهاربات للزواج من إرهابيي تنظيم ” داعش ” . وبعد الفرار من مدينة الرقة المحاصرة؛ تعايشت ” ميتات ” مع حياة الطالبات المسلمات البريطانيات اللواتي هجرن منازلهن للزواج والالتحاق بمقاتلي ” داعش ” ورعاية أطفالهن، واصفة المنطقة بـ ” بريطانيا الصغيرة ” ، وشاركت السكن والعيش مع ” توائم ” من مدينة مانشستر، وبنات جئن خصيصًا للزواج بالمقاتلين البريطانيين من بريستول وجلاسكو.
وأكدت أنها صدمت عندما اكتشفت عدد كبير من الفتيات الانتحاريات من بريطانيا، بالإضافة إلى اقبالهن على الزواج لمدة قصيرة بالمقاتلين البريطانيين المنضمين إلى ” داعش ” رغم المستقبل المبهم الذي ينتظرهن.
أما عن ولادة ابنها ” عبد الله ” بعد وفاة زوجها، وهربها المليء بالمخاطر، فقالت: ” عند سماعه صوت المتفجرات كان يضع رأسه بحضني، ويصاب بالخوف.. إنه يعاني من بقايا إرهاب داعش في نفسيته، إنه مريض ويحتاج إلى مساعدة، حينما يسمع صوت طائرة يذهب إلى الحمام ليخفي نفسه، كما كنا في الرقة ” .
وتأمل الفتاة اليوم بأن يحصل ابنها على الجنسية البريطانية، وكل الوثائق التي يخولها له القانون، إلا أن الأطفال المولودين في مناطق ” داعش ” مستقبلهم غامض وهويتهم غامضة، فالأم والابن عديمي الجنسية، بدون جواز سفر ولا شهادة ميلاد.
إسلام ميتات ابنة عضو في قوات الأمن المغربية، نشأت في مدينة ” وجدة ” شمال شرق المغرب، قبل أن تلتقي بزوجها المستقبلي في موقع ” شات ” مخصص للزواج بين المسلمين.
تاااامه[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 2 ساعتين
احين هي اي صوره؟😁
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18040 ] نشر منذ 1 ساعة
أمممممم
لاباس يجي منها🤔
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8831 ] نشر منذ 1 ساعة
ؤش اللي يجي سسلامات 💔😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30917 ] نشر منذ 1 ساعة
اسمع كلام اختنا اسومه يااخ القرني واطع ,,
,, ويش اللي يجي منها ؟؟
,, الحمد لله اللي فكها من داعش وقذارتهم … يبغالها سنين وسنين على بال ماتنظف وتستعيد صحتها ,,
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8831 ] نشر منذ 59 دقيقة
مو عن كذا ي ابو محمد .. بس شؤف شكلهااا اصلا 💔😆
نهار السلام[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 56 دقيقة
اسماء يا اسماء
انتي شفتي شكل احلام قبل لا تحترف الغناء ولا ماشفتيه ؟
نهار السلام[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 56 دقيقة
اسماء يا اسماء
انتي شفتي شكل احلام قبل لا تحترف الغناء ولا ماشفتيه ؟
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18040 ] نشر منذ 53 دقيقة
والله أنا مقطووووع يانااس
والمقطوع يشوف كل شي حلو
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30917 ] نشر منذ 44 دقيقة
ههههههههههههههههه الله يقطع شرك ياخ القرني ويكفينا واياك شر انفسنا والشيطان … آمين ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30917 ] نشر منذ 41 دقيقة
ماهو قالك اخونا نهار يااخت اسماء ( يااحلا الأسماء ) ،
,, احلام النسخة القديمه ,, الحمد لله ، خلق ربي حسن ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13652 ] نشر منذ 31 دقيقة
سلامات يالقرني !
ذكرتني بدعوة جدتي تقول الله لا يقطعك يا بنتي من اولاد وبنات الحلال ههههه دعوه حلوه 😅😅😅
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15841 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله المستعان
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18040 ] نشر منذ 27 دقيقة
أجل تكفين يادنو
خليها تدعيلي
قولي لها معنا وحدن أقشر هنا
ماااااله حظ
ادعيله ياجده👵
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8831 ] نشر منذ 18 دقيقة
هههههههههههه 🙂💙
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13652 ] نشر منذ 10 دقائق
هههههههه لا تقول كذا بس ابشر بقولها 😆