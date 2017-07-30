البرق يقتل 11 شخصًا في مزارع الأرز بالهند - صحيفة صدى الالكترونية

البرق يقتل 11 شخصًا في مزارع الأرز بالهند
تسبب البرق، في مقتل 11 شخصًا معظمهم من العاملين في مزارع الأرز شرقي الهند.
وأكد المسؤول راجيندرا باندا، أن أحد الأشخاص الذين لقوا حتفهم، اليوم الأحد، كان يقف تحت شجرة عندما ضربت عاصفة برق في ولاية أوريسا التي أغرقتها الأمطار الموسمية.
ونقلت وكالة أنباء ” برس تراست أوف إنديا ” عن باندا قوله: إن ثمانية أشخاص آخرين عانوا من إصابات ونقلوا إلى مستشفيات في بادراك وبالاسور وكندرابارا في ولاية أوريسا، لتلقي العلاج.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30917 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم ..
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6056 ] نشر منذ 2 ساعتين
البرق آية من آيات الله الدالة ع عظمته وإتقان صنعه.
{َلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ}
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6056 ] نشر منذ 1 ساعة
من الحقائق العلمية المعروفة أن المكونات الثلجية عندما تتجمع أو تنصهر تكتسب شحنات كهربائية في إنجاز رائع،
إلا أن أهم أخطار البرق الذهاب بالبصر، وهذا ما يعانيه الطيارون من أخطار في حالات عواصف الرعد لا سيما في
المناطق الحارة الرطبة حيث تبلغ ومضات البرق⚡️ في الدقيقة الواحدة أربعين ومضة أو شرارة هائلة فيصيبه فقد
البصر ولا يقوى على الإستمرار في قيادة طائرته✈️