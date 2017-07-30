البرق يقتل 11 شخصًا في مزارع الأرز بالهند - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

تسبب البرق، في مقتل 11 شخصًا معظمهم من العاملين في مزارع الأرز شرقي الهند.

وأكد المسؤول راجيندرا باندا، أن أحد الأشخاص الذين لقوا حتفهم، اليوم الأحد، كان يقف تحت شجرة عندما ضربت عاصفة برق في ولاية أوريسا التي أغرقتها الأمطار الموسمية.

ونقلت وكالة أنباء ” برس تراست أوف إنديا ” عن باندا قوله: إن ثمانية أشخاص آخرين عانوا من إصابات ونقلوا إلى مستشفيات في بادراك وبالاسور وكندرابارا في ولاية أوريسا، لتلقي العلاج.