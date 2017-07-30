7 دول وجهات للسياحة.. بأقل من 30 دولارا في اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

مع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد الرغبة بالسفر والاستجمام، ولكن يبقى السؤال الأهم، ما هي أرخص الأماكن للسفر؟ وكيف تستطيع الاستجمام من دون إنفاق مبالغ طائلة؟

اقترح موقع ” بزنس إنسايدر ” 7 أماكن لن تكلفك أكثر من 30 دولارا في اليوم الواحد نستعرضها كما يلي:

تايلاند

تمتلك تايلاند مزيجا من المدن الجميلة والجزر الخلابة، واذا أردت التوفير حقا، بإمكانك المكوث في نزل شعبي مقابل 1.47 دولارا في اليوم فقط، حسب الموقع.

بوليفيا

لا تعتبر بوليفيا من الوجهات الأكثر شعبية في أميركا الجنوبية، على الرغم من امتلاكها مناظر خلابة، حيث تجمع بين جبال الإنديز وغابات الأمازون وبحيرة تيتيكاكا.

المكوث في نزل هناك سيكلف 6 دولارات، كما لن يتجاوز سعر وجبة في مطعم شعبي، دولارين.

الصين

تعد الصين من الدول العملاقة التي قد لن يكون من السهل زيارة أبرز معالمها خلال زيارة واحدة.

ولكن بإمكانك إيجاد نزل بمبلغ 3 دولارات في الليلة فقط.

المكسيك

هناك اهتمام كبير بهذا البلد من قبل السياح، وخاصة للراغبين بالاستمتاع بالشواطئ الجميلة.

المكوث في نزل شعبي قد يكلف 50 سنتا فقط، ولن تتجاوز الوجبة الواحدة في المطاعم الرخيصة 5 دولارات.

أوكرانيا

لا تعد أوكرانيا من الدول التي تلاقي شعبية بين السياح، وتعود الأسباب لبرودة الطقس معظم فترات العام وعدم تحدث سكانها الإنجليزية بشكل كبير.

لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن أوكرانيا بلد جميل له تاريخ حافل ويتمتع بمناطق جميلة.

الإقامة في نزل رخيص ستكلف 3 دولارات فقط، وهو نفس سعر الوجبة في مطعم شعبي.

الهند

الهند بلد تاريخه الحضاري عريق ولا يشبهه بلد آخر، كما يتميز برخص تكلفة المعيشة.

ستكلف الإقامة في نزل هناك دولارين، كما ستكلف وجبة في مطعم شعبي 2.3 دولار.

مصر

تعد مصر من أكثر الدول العربية جذبا للسياح، بحضارتها القديمة ومعالمها السياحية الكثيرة.

الإقامة في فندق شعبي في مصر قد يكلف 2.2 دولارا فقط، كما قد تكلف وجبة في مطعم شعبي 3 دولارات.