 السفارة الأمريكية تنشر فيديو لرد فعل مواطنيها بعد تذوقهم الجريش - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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السفارة الأمريكية تنشر فيديو لرد فعل مواطنيها بعد تذوقهم الجريش

السفارة الأمريكية تنشر فيديو لرد فعل مواطنيها بعد تذوقهم الجريش
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته السفارة الأمريكية بالمملكة، لمواطنين أمريكيين وهم يجربون الأكل السعودي الشعبي الجريش للمرة الأولى.

وأظهر الفيديو مواطنا أمريكيا مع سيدتين، وهم يبدون رد فعلهم بالأغاني السعودية، ويأكلون الجريش، حيث قال المواطن: “ يبدو أنه دقيق الشوفان ولكن مع الفلفل ” ، وأضاف: “ طعمه مثل مرق اللحم، يبدو أن فيه نكهة البصل ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30917 ] نشر منذ 2 ساعتين

احسن من الهمبرقر ملايين المرات ، ولا مقارنه حتى ,,

[ عدد التعليقات: 13515 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههه بيجيهم تلبك معوي
مو متعودين على هالاكل

[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 2 ساعتين

اجَل لوذاقوا المفاطيح وكبسة الضبان والحنيذ كان وشقالوا .❓😂

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة

كيف لاذاقو الجمريه مع لبن وسمن وش يسوون

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