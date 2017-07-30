السفارة الأمريكية تنشر فيديو لرد فعل مواطنيها بعد تذوقهم الجريش - صحيفة صدى الالكترونية

السفارة الأمريكية تنشر فيديو لرد فعل مواطنيها بعد تذوقهم الجريش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته السفارة الأمريكية بالمملكة، لمواطنين أمريكيين وهم يجربون الأكل السعودي الشعبي الجريش للمرة الأولى.
وأظهر الفيديو مواطنا أمريكيا مع سيدتين، وهم يبدون رد فعلهم بالأغاني السعودية، ويأكلون الجريش، حيث قال المواطن: “ يبدو أنه دقيق الشوفان ولكن مع الفلفل ” ، وأضاف: “ طعمه مثل مرق اللحم، يبدو أن فيه نكهة البصل ” .
أمريكيون يجربون الأكل السعودي الشعبي واللبس النجدي لأول مرة، شاهد ردة فعلهم🇺🇸🇸🇦 ترقبوا الفيديو كامل على قناتنا باليوتيوب #نجد#السعودية pic.twitter.com/8v2xUEab4R
— U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) July 30, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30917 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن من الهمبرقر ملايين المرات ، ولا مقارنه حتى ,,
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13515 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههه بيجيهم تلبك معوي
مو متعودين على هالاكل
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجَل لوذاقوا المفاطيح وكبسة الضبان والحنيذ كان وشقالوا .❓😂
مخاوي الذيب[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف لاذاقو الجمريه مع لبن وسمن وش يسوون