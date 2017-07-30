السفارة الأمريكية تنشر فيديو لرد فعل مواطنيها بعد تذوقهم الجريش - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته السفارة الأمريكية بالمملكة، لمواطنين أمريكيين وهم يجربون الأكل السعودي الشعبي الجريش للمرة الأولى.

وأظهر الفيديو مواطنا أمريكيا مع سيدتين، وهم يبدون رد فعلهم بالأغاني السعودية، ويأكلون الجريش، حيث قال المواطن: “ يبدو أنه دقيق الشوفان ولكن مع الفلفل ” ، وأضاف: “ طعمه مثل مرق اللحم، يبدو أن فيه نكهة البصل ” .