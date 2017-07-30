⁠⁠⁠⁠⁠حبس 11 متهمًا فى انقطاع التيار الكهربائى بمطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، حبس 11 متهماً فى واقعة انقطاع التيار الكهربائى بمطار القاهرة، بعد التحقيق والوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربي في هذا المرفق الحيوي الهام.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، قد قالت إن العطل الذي وقع بميناء القاهرة الدولي، يوم الجمعة، نتج عن عطل فني، وليس انقطاع ناتج عن انقطاع الكهرباء.

وقال المهندس ناجي عارف، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن انقطاع التيار الكهربائي عن ميناء القاهرة الجوى نتيجة عطل فني متعلق بالكهرباء، مؤكدًا أن جميع المحاولات والخطوط المتصلة بالمطار سليمة، ولم يحدث بها أي انقطاع.