الأهالي يشيعون جثمان الشهيد علي الغزاوي - صحيفة صدى الالكترونية

الأهالي يشيعون جثمان الشهيد علي الغزاوي
شيع أهالي محافظة العيدابي، شرق منطقة جازان، مساء أمس السبت، جثمان شهيد الواجب علي بن موسى حسين الغزاوي، بعد أداء صلاة الميت عليه بجامع أبي بكر الصديق.
وشهدت مراسم دفن جثمان الشهيد ” الغزاوي ” ، حضور أقاربه وأصدقائه وعدد من أهالي المحافظة يتقدمهم مشرفو قطاعات المجاهدين ورؤساء الفرق ومساعدوهم وعدد من المشايخ والأعيان.
يشار إلى أن ” الغزاوي ” استشهد أثناء أداء عمله في دوريات المجاهدين في عملية غادرة، بعد ملاحقة إحدى المركبات المشبوهة.
علي[ عدد التعليقات: 1718 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويرزقه الفردوس الأعلى من الجنه
الله المستعان
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1289 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة .