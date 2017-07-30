الأهالي يشيعون جثمان الشهيد علي الغزاوي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

شيع أهالي محافظة العيدابي، شرق منطقة جازان، مساء أمس السبت، جثمان شهيد الواجب علي بن موسى حسين الغزاوي، بعد أداء صلاة الميت عليه بجامع أبي بكر الصديق.

وشهدت مراسم دفن جثمان الشهيد ” الغزاوي ” ، حضور أقاربه وأصدقائه وعدد من أهالي المحافظة يتقدمهم مشرفو قطاعات المجاهدين ورؤساء الفرق ومساعدوهم وعدد من المشايخ والأعيان.

يشار إلى أن ” الغزاوي ” استشهد أثناء أداء عمله في دوريات المجاهدين في عملية غادرة، بعد ملاحقة إحدى المركبات المشبوهة.